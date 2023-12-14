サントリー食品、西日本の製造・物流機能強化に２５０億円 ２４年問題対応
2023年12月14日20時35分
サントリー食品インターナショナルは１４日、西日本エリアでペットボトル飲料の製造ライン増設と物流倉庫の新設に約２５０億円を投資すると発表した。残業規制の強化でトラックのドライバー不足が懸念される「２０２４年問題」対応の一環。西日本の生産能力と物流機能の強化で、関東から西日本への長距離トラック輸送を５割程度削減できる見込みという。
サントリー食品、西日本の製造・物流機能強化に２５０億円 ２４…
2023年12月14日20時35分
サントリー食品インターナショナルは１４日、西日本エリアでペットボトル飲料の製造ライン増設と物流倉庫の新設に約２５０億円を投資すると発表した。残業規制の強化でトラックのドライバー不足が懸念される「２０２４年問題」対応の一環。西日本の生産能力と物流機能の強化で、関東から西日本への長距離トラック輸送を５割程度削減できる見込みという。
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