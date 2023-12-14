国民民主党の玉木雄一郎代表は１４日、２０２４年度の与党税制改正大綱で、ガソリン税を一時的に下げる「トリガー条項」の凍結解除の記載が見送られたことに関し、「（解除について）議論していくことは公党間の約束だ」と強調した。国会内で記者団の取材に答えた。