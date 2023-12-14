【シンガポール時事】シンガポール人材開発省（ＭＯＭ）が１４日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）の雇用統計（改定値）によると、就業者数（外国人メイドを除く）は前期比２万３６００人増と、８四半期連続で増えた。ただ、２２年同期の７万５９００人増をピークに伸び…