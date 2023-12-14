【シンガポール時事】余剰食料を活用したビール製造事業を手掛けるシンガポールのフードテック企業クラスト・グループは１１日、宮谷自然科学研究所（東京都）と発酵技術や乳酸菌などの新株開発について共同研究する業務提携を締結したと発表した。
業務提携により、地域特有…
フードテック「クラスト」、宮谷自然研究所と提携 発酵技術…
【シンガポール時事】余剰食料を活用したビール製造事業を手掛けるシンガポールのフードテック企業クラスト・グループは１１日、宮谷自然科学研究所（東京都）と発酵技術や乳酸菌などの新株開発について共同研究する業務提携を締結したと発表した。
業務提携により、地域特有…
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