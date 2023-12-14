円急伸、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年12月14日18時25分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長発言で米利下げ観測が強まり、円買い・ドル売りが加速した海外市場の流れを引き継いで１ドル＝１４１円台後半に急伸した。午前９時現在は１４１円８１～９１銭と、前日午後４時比３円２９銭の大幅な円高・ドル安。
円急伸、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年12月14日18時25分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長発言で米利下げ観測が強まり、円買い・ドル売りが加速した海外市場の流れを引き継いで１ドル＝１４１円台後半に急伸した。午前９時現在は１４１円８１～９１銭と、前日午後４時比３円２９銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル