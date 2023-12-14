次期会長に名古屋銀頭取 第二地銀協
2023年12月14日18時07分
第二地方銀行協会は１４日、熊谷俊行会長（京葉銀行頭取）の後任に名古屋銀行の藤原一朗頭取が就任する人事を内定したと発表した。来年６月の理事会で正式に決定する。任期は１年間。同氏は２０１９～２０年にも会長を務めた。
次期会長に名古屋銀頭取 第二地銀協
2023年12月14日18時07分
第二地方銀行協会は１４日、熊谷俊行会長（京葉銀行頭取）の後任に名古屋銀行の藤原一朗頭取が就任する人事を内定したと発表した。来年６月の理事会で正式に決定する。任期は１年間。同氏は２０１９～２０年にも会長を務めた。
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