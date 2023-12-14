島津製作所、業界最小の質量分析計発売
2023年12月14日17時30分
島津製作所は１４日、業界最小の四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計「ＧＣＭＳ―ＱＰ２０５０」を発売すると発表した。従来機に比べて幅を２７％削減。内部機構も改良し、感度を２．５倍、耐久性を２倍に向上した。メンテナンスの作業時間も構造の簡素化により約２５分から約１分に短縮した。
島津製作所、業界最小の質量分析計発売
2023年12月14日17時30分
島津製作所は１４日、業界最小の四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計「ＧＣＭＳ―ＱＰ２０５０」を発売すると発表した。従来機に比べて幅を２７％削減。内部機構も改良し、感度を２．５倍、耐久性を２倍に向上した。メンテナンスの作業時間も構造の簡素化により約２５分から約１分に短縮した。
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