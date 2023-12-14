【シンガポール時事】シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）は１３日、都市鉄道（ＭＲＴ）トムソンイーストコースト線（ＴＥＬ）第４期分の７駅が２０２４年に開業すると発表した。
東部タンジョンルー、カトンパーク、タンジョンカトン、マリンパレード、マリンテラス、シグラッ…
トムソンイーストコースト線、第４期分は２４年開業へ 東部…
【シンガポール時事】シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）は１３日、都市鉄道（ＭＲＴ）トムソンイーストコースト線（ＴＥＬ）第４期分の７駅が２０２４年に開業すると発表した。
東部タンジョンルー、カトンパーク、タンジョンカトン、マリンパレード、マリンテラス、シグラッ…
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