日本維新の会は１４日、次期衆院選に向けた選挙区支部長として新人２人を発表した。現職を含めた候補は１５１人となった。藤田文武幹事長は記者会見で、自公政権の過半数割れを目指す考えを強調した。

藤田氏は自民党派閥の政治資金パーティー問題に触れ、「早めに国民に信を問う判断をするのが良い」と述べ、早期の衆院解散・総選挙を要求。「自公政権を過半数割れさせ、立憲民主党を超える」と語った。