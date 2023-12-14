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維新、衆院選候補者１５０人超え　藤田氏「自公過半数割れ目指す」

2023年12月14日15時51分

日本維新の会の藤田文武幹事長＝１１月８日、国会内

日本維新の会の藤田文武幹事長＝１１月８日、国会内

　日本維新の会は１４日、次期衆院選に向けた選挙区支部長として新人２人を発表した。現職を含めた候補は１５１人となった。藤田文武幹事長は記者会見で、自公政権の過半数割れを目指す考えを強調した。
　藤田氏は自民党派閥の政治資金パーティー問題に触れ、「早めに国民に信を問う判断をするのが良い」と述べ、早期の衆院解散・総選挙を要求。「自公政権を過半数割れさせ、立憲民主党を超える」と語った。

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