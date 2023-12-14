日本ハムは１４日、今季米大リーグのツインズでプレーしたアンドリュー・スティーブンソン外野手（２９）＝１８０センチ、８６キロ、左投げ左打ち＝を獲得したと発表した。１年契約で、年俸は１億１０００万円プラス出来高払い。背番号は６。

マイナーで通算１８３盗塁をマークした俊足が持ち味で、メジャー通算では２７３試合に出場し、打率２割４分３厘、８本塁打。（金額は推定）。