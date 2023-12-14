ＫＤＤＩ子会社に日航出資 ドローン事業で提携
2023年12月14日14時59分
ＫＤＤＩは１４日、傘下のＫＤＤＩスマートドローン（東京）が日本航空を引受先とする第三者割当増資を実施したと発表した。出資金額・比率は非公表。日航が運航管理や整備の知見を提供し、目視外の遠隔自律飛行などの実用化に向けた取り組みを加速させる。
ＫＤＤＩ子会社に日航出資 ドローン事業で提携
2023年12月14日14時59分
ＫＤＤＩは１４日、傘下のＫＤＤＩスマートドローン（東京）が日本航空を引受先とする第三者割当増資を実施したと発表した。出資金額・比率は非公表。日航が運航管理や整備の知見を提供し、目視外の遠隔自律飛行などの実用化に向けた取り組みを加速させる。
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