五輪汚職事件 東京五輪・パラリンピックのスポンサー契約を巡り、大会組織委員会元理事の高橋治之被告（７９）ら計１５人が受託収賄罪や贈賄罪などで起訴された事件。ＡＯＫＩホールディングス、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、大広、ＡＤＫホールディングス、サン・アローの５社が便宜供与の見返りに計約２億円の賄賂を渡したとされる。捜査の過程では、広告最大手の電通グループなど法人６社と、組織委元次長や電通元幹部ら７人が起訴された五輪談合事件も発覚した。