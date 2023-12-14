岡林、背番号１に プロ野球・中日
2023年12月14日14時26分
中日は１４日、岡林勇希外野手の背番号を６０から１に変更すると発表した。細川成也外野手は０から５５に変わる。いずれも新加入の中島宏之内野手は９、上林誠知外野手は５１、山本泰寛内野手は６０。現役ドラフトで入団した梅野雄吾投手は４６になった。
岡林、背番号１に プロ野球・中日
2023年12月14日14時26分
中日は１４日、岡林勇希外野手の背番号を６０から１に変更すると発表した。細川成也外野手は０から５５に変わる。いずれも新加入の中島宏之内野手は９、上林誠知外野手は５１、山本泰寛内野手は６０。現役ドラフトで入団した梅野雄吾投手は４６になった。
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