ＩＨＩと川崎重工業は１４日、国際共同開発した民間用航空エンジンの不具合に絡む問題で、米連邦航空局から１１日付で要求された部品交換作業の内容について、想定の範囲内であり、業績見通しに影響はないとそれぞれ発表した。両社は２０２３年９月中間決算で、関連費用の損失計上を済ませている。