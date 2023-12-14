自民党の萩生田光一政調会長は１４日の政調審議会で、ＮＴＴ法について、これまであったプロジェクトチーム（ＰＴ、座長・甘利明前幹事長）を格上げし、特命委員会に改組すると発表した。ＰＴが政府に２０２５年の通常国会をめどとした同法廃止を提言したことを受けた措置。特命委の委員長には甘利氏が就き、廃止に向けた作業の進展状況を確認する。