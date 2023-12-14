１２５円安の３万２８０１円１５銭 １４日午前の平均株価
2023年12月14日11時42分
１４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８０１円１５銭と前日終値比１２５円２０銭安で終わった。出来高は概算で９億４７００万株。
１２５円安の３万２８０１円１５銭 １４日午前の平均株価
2023年12月14日11時42分
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