【バンコク時事】タイ上場のホテル・外食チェーン大手マイナー・インターナショナル（ＭＩＮＴ）傘下でホテル事業を手掛けるマイナー・ホテルズのディリップ・ラジャカリア最高経営責任者（ＣＥＯ）は１３日、２０２４年３月にオーストリアの首都ウィーンに新たな高級ホテル「ア…
マイナー・ホテルズ、来年ウィーンに新高級ホテル タイ
【バンコク時事】タイ上場のホテル・外食チェーン大手マイナー・インターナショナル（ＭＩＮＴ）傘下でホテル事業を手掛けるマイナー・ホテルズのディリップ・ラジャカリア最高経営責任者（ＣＥＯ）は１３日、２０２４年３月にオーストリアの首都ウィーンに新たな高級ホテル「ア…
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