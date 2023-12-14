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文科副大臣に阿部俊子氏　安倍派５人の後任人事

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文科副大臣に阿部俊子氏　安倍派５人の後任人事

2023年12月14日12時09分

阿部俊子元外務副大臣

阿部俊子元外務副大臣

　岸田文雄首相は１４日、自民党安倍派の政治資金パーティー問題を受け、青山周平文部科学副大臣の後任に阿部俊子元外務副大臣（衆、無派閥）を起用するなど、安倍派所属の副大臣５人の後任人事を内定した。同日午後に就任する。阿部氏は唯一の女性副大臣となる。

新体制、今夕に発足　４閣僚交代、政権立て直し―岸田首相

　また、安倍派の上野通子首相補佐官、佐藤啓財務政務官、和田義明防衛相補佐官も同日、辞表を提出した。
　その他の副大臣の顔触れは次の通り。（敬称略）
　内閣府　古賀篤（衆、岸田派）▽外務　柘植芳文（参、無派閥）▽経産　上月良祐（参、茂木派）▽防衛　鬼木誠（衆、森山派）。

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