柿沢未途衆院議員

東京都江東区長選を巡る公選法違反事件で、東京地検特捜部は１４日、同法違反容疑で、柿沢未途衆院議員（５２）の議員会館事務所（東京・永田町）や都内の自宅を家宅捜索した。柿沢氏は同日、自民党を離党した。



【国会議員情報】柿沢 未途（かきざわ みと）

特捜部は先月１６日、柿沢氏本人に対する公選法違反（買収）容疑で地元事務所や秘書、江東区議の自宅も捜索。秘書や区議らから任意で事情聴取し、柿沢氏側による現金配布の趣旨などについて調べを進めている。