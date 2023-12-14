西村経産相、宮下農水相が辞表提出
2023年12月14日09時37分
自民党安倍派の政治資金パーティー収入の裏金疑惑を受け、西村康稔経済産業相と宮下一郎農林水産相は１４日、辞表を提出した。
西村経産相、宮下農水相が辞表提出
2023年12月14日09時37分
自民党安倍派の政治資金パーティー収入の裏金疑惑を受け、西村康稔経済産業相と宮下一郎農林水産相は１４日、辞表を提出した。
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