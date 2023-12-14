東芝、島田社長の続投発表 取締役会議長にＪＩＰ馬上氏
2023年12月14日09時15分
東芝は１４日、役員改選案を発表した。島田太郎社長は続投し、同社を買収した日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営から取締役６人を受け入れる。このうち、ＪＩＰの馬上英実社長は取締役会議長に就く。
東芝、島田社長の続投発表 取締役会議長にＪＩＰ馬上氏
2023年12月14日09時15分
東芝は１４日、役員改選案を発表した。島田太郎社長は続投し、同社を買収した日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営から取締役６人を受け入れる。このうち、ＪＩＰの馬上英実社長は取締役会議長に就く。
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