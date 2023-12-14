国連開発計画（ＵＮＤＰ）は１３日の報告で、パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突により、周辺国のレバノン、エジプト、ヨルダンが貿易や観光面などで社会・経済的に打撃を受けていると指摘した。損失は域内総生産（ＧＤＰ）の２．３％、約１０３億ドル（約１兆４７００億円）相当に上るとされる。