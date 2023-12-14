【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来年に利下げを加速する想定を示したことが好感され、５営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５１２．３０ドル高の３万７０９０．２４ドル（暫定値）と、史上最高値を更新して終了した。