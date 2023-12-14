米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の用語解説・ニュース
2023年12月14日05時35分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策に関する最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催される。３カ月ごとに政策金利水準と経済の見通しが発表され、政策の方向性を示す手掛かりとして注目される。（時事）
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の用語解説・ニュース
2023年12月14日05時35分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策に関する最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催される。３カ月ごとに政策金利水準と経済の見通しが発表され、政策の方向性を示す手掛かりとして注目される。（時事）
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米ＦＲＢ、スタンス急転換 利上げ含みから利下げ視野へ―３回連続据え置き(12/15 07:10)
米ＦＲＢ、３会合連続金利据え置き 利下げ、来年３回想定―ＮＹダウは史上最高値(12/14 08:36)
ＮＹ円急騰、１４２円台後半 早期米利下げ観測が拡大(12/14 08:26)
ＮＹダウ、初の３万７０００ドル台 利下げ加速見通し好感(12/14 07:25)
ＮＹ円、１４５円台前半(12/13 23:38)
円、１４５円台後半 ロンドン外為(12/13 21:35)
ＮＹ株、３日続伸 連日の年初来高値更新(12/12 07:22)
政策金利、３回連続据え置きへ １２、１３日に会合―米ＦＲＢ(12/10 07:07)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(11/22 21:40)
ＮＹ円、１４８円台前半(11/22 07:56)
インフレ動向次第で利上げ 指標踏まえ判断―米ＦＲＢ議事要旨(11/22 07:40)
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曲折あっても上向き＝第一生命経済研究所主席エコノミスト藤代宏一氏(11/06 14:37)
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円安、債券安が一服 米利上げ警戒和らぐ―東京市場(11/02 17:44)
米ＦＲＢ、金利据え置き ２会合連続、経済動向見極め(11/02 08:29)
円、１５１円台前半 ロンドン外為(11/01 21:32)
米ＦＲＢ、金利据え置きへ ２会合連続、景気見極め(10/28 20:35)
年末年始に向け上昇＝丸三証券エクイティ部長・丸田知広氏(10/18 14:28)
「利上げあと１回」に異論 先行き不透明感増す―米ＦＯＭＣ議事要旨(10/12 07:51)
ＮＹ円、１４８円台後半(10/11 22:41)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(10/11 20:20)
米の金融政策次第＝ニッセイ基礎研究所主任研究員・前山裕亮氏(10/04 14:44)
経済先行きに楽観じわり パウエル議長「軟着陸可能」―米ＦＲＢ(09/21 20:34)
下がる可能性は低い＝大和証券シニアストラテジスト細井秀司氏(09/21 14:50)
米ＦＲＢ、金利据え置き 利上げ「年内あと１回」維持―インフレ再燃リスク警戒(09/21 07:53)
円、一時１４８円台前半 １０カ月半ぶり安値―ロンドン外為(09/20 20:31)
円下落、１４８円台前半 １０カ月半ぶり安値―ロンドン外為(09/20 17:25)
ＮＹ円、１４７円台後半(09/20 06:47)
ＮＹ株、反落 リスク回避の売り優勢(09/20 06:47)
円、１４７円台後半 ロンドン外為(09/19 20:24)
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ＮＹ株小反発、６ドル高 ＦＯＭＣ控え様子見(09/19 05:57)
米ＦＲＢ、金利据え置きか 「利上げあと１回」維持焦点―１９、２０日に金融政策会合(09/18 07:08)
円下落、１４６円台半ば ９カ月ぶり安値―東京市場(08/17 11:53)
ＮＹ円、１４６円台前半 ＦＯＭＣ議事要旨受け、９カ月ぶり安値(08/17 07:59)
ＮＹ株、続落 米利上げ長期化懸念(08/17 05:42)
米ＦＲＢ、「一段の引き締めも」 インフレに上振れリスク―議事要旨(08/17 05:20)
米インフレ低下、持続に不安 利上げ判断へ指標見極め―ＦＲＢ(07/27 16:28)
米、０．２５％利上げ 政策金利２２年ぶり高水準に―２会合ぶり引き締め再開・ＦＲＢ(07/27 07:51)
円、１４０円台前半 ロンドン外為(07/26 20:33)
円、１４０円台後半 ロンドン外為(07/26 17:23)
円、１４１円台半ば ロンドン外為(07/25 20:37)
円、１４１円台前半 ロンドン外為(07/25 17:24)
米ＦＲＢ、利上げ再開へ インフレ圧力根強く(07/23 07:09)
利上げ継続の意見も 雇用や景気強く―米ＦＯＭＣ議事要旨(07/06 06:38)
ＮＹ円、１４３円台前半 ７カ月ぶり安値(06/23 07:39)
年内２回利上げは妥当 ペース緩やかに―米ＦＲＢ議長(06/22 07:20)
「いくらかの利上げ適切」 年内の追加引き締め示唆―米ＦＲＢ議長(06/21 23:30)
円大幅安、１４１円台前半 株は小反落―東京市場(06/15 17:35)
インフレ退治、道半ば 米ＦＲＢ、利上げ見送りも再開示唆―取り巻く不透明要因(06/15 15:09)
東京株、１１３円高 円安が支え(06/15 12:12)
米ＦＲＢ、利上げ見送り 景気見極めで１１会合ぶり―年内あと２回追加想定(06/15 08:13)
円、１４０円近辺 ロンドン外為(06/14 20:33)
円、１４０円近辺 ロンドン外為(06/14 17:32)
ＮＹ株、続伸 米インフレ鈍化好感(06/14 06:38)
米消費者物価、４．０％上昇 １１カ月連続伸び鈍化―５月(06/13 22:21)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/12 22:19)
利上げ休止、協議へ 銀行融資動向など見極め―米ＦＲＢ(06/11 07:31)
ＮＹ円、１３９円台半ば(06/07 22:19)
円、１３９円台半ば ロンドン外為(06/06 20:44)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/01 07:00)
ＮＹ株、４日続落 米債務上限問題を嫌気(05/25 06:58)
追加利上げ巡り見解相違 政策判断、難しさ示す―米ＦＯＭＣ議事要旨(05/25 06:37)
ＮＹ円、一時１３９円台 ６カ月ぶり安値(05/25 00:33)
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円上昇、１３４円台半ば ロンドン外為(05/04 20:36)
円上昇、１３４円台後半 ロンドン外為(05/04 17:34)
利上げ「打ち止め」模索 銀行破綻の動揺、収まらず―インフレが焦点に・米ＦＲＢ(05/04 17:26)
米、０．２５％利上げ 銀行破綻もインフレ抑制優先―引き締め、いったん停止へ・ＦＲＢ(05/04 10:19)
米ＦＲＢ、利上げ判断難しく 銀行破綻で信用不安くすぶる(05/03 20:30)
円上昇、１３５円台半ば ロンドン外為(05/03 20:29)
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米ＦＲＢ、追加利上げへ 引き締め局面の終了示唆か―政策会合、５月２、３日開催(04/30 07:12)
円安１３５円台、株は高値更新 日銀が大規模緩和維持(04/28 20:09)
景気・物価に下振れリスク 金融不安で―米ＦＲＢ会合要旨(04/13 07:49)
ＮＹ円、１３１円台半ば(03/23 22:37)
円、１３１円台前半 ロンドン外為(03/23 21:22)
円、１３１円台前半 ロンドン外為(03/23 18:22)
利上げ断行で信頼維持 与信環境悪化も警戒―物価抑制と金融安定、板挟み・米ＦＲＢ(03/23 15:10)
米ＦＲＢ、０．２５％利上げ インフレ抑制を優先―信用不安の影響警戒(03/23 10:50)
円、１３２円台後半 ロンドン外為(03/22 21:24)
ＮＹ円、１３１円台半ば(03/20 22:35)
円、１３１円台近辺 ロンドン外為(03/20 21:33)
米利上げ継続に不透明感 金融不安拡大、インフレも根強く(03/19 06:56)
米欧中銀、利上げ路線修正か 信用不安拡大で(03/16 15:06)
ＮＹ円、大幅上伸 一時２週間ぶり高値(03/11 07:39)
０．５％利上げ「決めていない」 指標踏まえ判断―米ＦＲＢ議長(03/09 07:11)
円急落、一時１３７円台後半 米利上げ警戒で３カ月ぶり安値―東京市場(03/08 18:28)
数人が０．５％利上げ主張 引き締め継続では一致―米ＦＲＢ会合要旨(02/23 09:07)
ＮＹ株続落、８４ドル安 米利上げ長期化を警戒(02/23 07:17)
ＮＹ株、もみ合い(02/23 00:33)
円、１３４円台後半 ロンドン外為(02/22 21:27)
円、１３５円近辺 ロンドン外為(02/22 18:16)
米ＦＲＢ、当面利上げ継続へ 雇用統計で早期停止観測後退(02/06 07:03)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 21:29)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 18:27)
円急伸、１２８円台 米利上げの緩和観測で―東京市場(02/02 11:58)
利上げ幅、０．２５％に縮小 米ＦＲＢ、さらに２回引き上げも―インフレ低下の初期段階に(02/02 08:45)