シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- データ、分析ソリューションのグローバルリーダーであるNIQは、NIQラボの発足を喜んでお知らせします。これは、戦略的M&Aを通じて獲得した一流の人材と能力の総合力を活用することを目的とした画期的な取り組みです。NIQの、業績向上への投資を通じて持続可能な成長を支える取り組みにおける、イノベーション・パワーハウスとして位置づけられるNIQラボでは、業界の課題に対処するための独創的な製品やソリューションの未来を開拓する態勢が整っています。過去2年間、NIQは クライアントの課題を解決し、成長への道筋を開くために、新しいデータおよび機能に10億ドルを超える運用投資を行い。消費者の購買行動に対する完全なビュー(Full View™ )を築きました。NIQラボは投資に伴い、広範なデータ資産を活用し、生成AI(GenAI)や信頼できるデータサイエンスを支えとした詳細な市場洞察や予測分析を提供する直感的なビジネスインテリジェンスツールを導入しています。

NIQラボの導入に伴い、まったく新しいツールである「NIQ Ask Arthur」を発表できることを嬉しく思います。これは変革的な生成AIベースのツールであり、Discoveryプラットフォームに統合されるものです。この革命的なソリューションは、AIがアシストするグローバル調査や、KPIおよび常時稼働の分析に基づいた個別化レコメンデーションでユーザーを支えます。レポート内では、AI生成のインサイト「NIQ Ask Arthur」が複雑なデータの解釈を簡素化し、情報に基づいた意思決定を促進します。対話型AI機能がより深い調査を可能にし、膨大なデータセット全体においてユーザーのガイドとなり、実用的な洞察を提供します。「NIQ Ask Arthur」は、データ主導の意思決定を再構築し、最先端の分析ソリューションを提供するというNIQの取り組みを実証し、現在のダイナミックな環境におけるビジネスの成功を加速します。「NIQ Ask Arthur」はデータの安全性を確保し、急激に進化する新興技術環境における最良のモデルやツールを活用します。

NIQの最高製品責任者、トロイ・トレアンゲンは次のように述べています。「「NIQ Ask Arthur」の導入は、NIQラボおよびDiscoverプラットフォームにとって素晴らしいマイルストーンとなります。この最先端の生成AI搭載ツールは、データのイノベーションと探索に革命をもたらし、ユーザーにAI駆動のグローバルな検索や個別化レコメンデーションを提供し、インサイトの活用方法を再定義します。「NIQ Ask Arthur」は、最高峰の分析ソリューションを提供し、複雑なデータを簡素化し、意思決定を実用的な洞察で支えるという当社の取り組みにおいて、大きな前進を実証します。単なるツールではありません。これは、データ主導の意思決定の未来を形作り、現在のダイナミックなビジネス環境へのイノベーションに対するNIQの献身を体現するものです。」

NIQの起源は、買収した企業それぞれに専門知識や技術の豊富なリソースがあることを認識したことにあります。NIQの関連会社の持つ能力を活用し、顧客価値を最大化するために、NIQラボは約400名の卓越した専門スキルセットを備えたエンジニア、データサイエンティスト、技術者からなる優れた人材を結集します。この有能な人材は、NIQの専任イノベーションエンジンとして役割を果たし、最先端の技術ソリューション全体において、社内、業界、お客様の課題解決に焦点を当てます。NIQの広範な事業運営に関与する、約3,000名のエンジニアおよび約700名のデータサイエンティストと協力して働きます。

NIQの最高経営責任者、ジム・ペックは次のように述べています。 NIQラボの原動力は俊敏性と起業家精神であり、AIおよび新興技術の活用を目指しています。当社の中核となる目的は、NIQのエコシステム内でスケーラブルな変革を促進することです。この使命には、データガバナンスへの取り組みが不可欠です。データの整合性とセキュリティを優先することで、AI活用の信頼できる基盤を築き、前例のない業界イノベーションを約束します。当社の個別化されたアプローチにより、組織が情報に基づいた意思決定を行い、データの一貫性を確保し、ステークホルダーの利益を保護することができます。NIQのソリューションを利用すると、不整合を削減し、エラーを最低限に抑え、データの価値を強化することができます。透明性のあるプロセスとコスト効率に優れた調整に向けた当社の取り組みにより、お客様はデータ主導の世界で繁栄し、イノベーションと成長を促進できます。

トロイ・トレアンゲンが主導するNIQラボのリーダーシップチームは、ザビエル・ファコン、マーク・フリン、ジョン・フォレーズ、データ・インパクトの共同創業者ルードビック・ガレン、ダナ・ジェームズ、デニス・マドゥラ、Foxintelligenceの創業者でありCEOのエドゥアルド・ナテーらの専門知識によって強化されます。多様で広範なスキルセットが、NIQを画期的な成果の時代へ導くパワーハウスとなります。このダイナミックなチームは、革新的なコンサルティングアプローチを約束し、5つの重要な柱を中心とする取り組みを支えます。

生成人工知能(GenAI): 生成AIの柱は、約700名のデータサイエンティストに支えられており、NIQのエコシステム内にAI生成による技術を展開することを戦略の中心に置いています。NIQとAIと機械学習における20年の広範な優位を基盤に、生成AIの導入はお客様の成功を支えるフロントエンド機能を強化するための新たな技術をもたらします。複雑なビジネス環境をナビゲートするための、インテリジェントかつコンテキスト主導のアシストを求めるお客様に応えて、NIQの生成AIの柱が成功への実践的な戦略に向けたガイドとなる不可欠なソリューションを提供する態勢は万全です。

NIQラボは、世界のeコマース測定および購買者分析において、革新的なアプローチを開拓します。チームは、高度な消費者向けiOSおよびAndroidアプリケーションの開発に焦点を当て、測定の方法論を再定義することを目指しています。これらのアプリはただのデータ収集の枠を超え、複雑な処理と深い分析を詳細に調べ、業界に前例のない基準を確立します。 製品のアトリビューション : NIQラボでは、専門家が広範な経験を駆使してプロダクトコーディングの柱を主導しています。このリーダーシップは、「製品インサイト」を基盤として活用するのに重要な役割を果たし、追跡する製品に対するNIQ独自の総合測定の見解と有効化を統合し、継続的な成長を確保します。

NIQは、人工知能(AI)と機械学習(ML)の革新的な活用を通じて、90か国以上の小売りや製造業のお客様を支え、140万を超える店舗に影響をもたらし、数兆件のレコードを処理して実用的な洞察を引き出しています。当社の俊敏性とと迅速な展開戦略は、目覚ましい技術的進歩を促進してきました。昨年、NIQのDiscoverプラットフォームは目覚ましい進歩を遂げ、2023年1月には2500人だったユーザー数は、直近では71か国に渡る4万人へと大幅に増加し、NCQの技術的拡大の大幅な拡大を示しています。迅速に技術を展開し、ユーザーエンゲージメントを高め、世界での存在感を確立する能力は、テクノロジー業界におけるNIQの比類のない俊敏性とイノベーションを強調するものです。これらの進歩が、多様な業界、チャネル、製品にわたる洞察の加速をさらに促進することで、前例のない規模で、さらに迅速に完全なビュー(Full View™)を提供します。

NIQラボおよび同社の画期的な取り組みの詳細については、NIQ’s AI Hubをご覧ください。

NIQについて

NIQは世界をリードする消費者インテリジェンスの企業です。消費者の購買行動に関する完全な洞察を提供し、成長への新しい道筋を示します。2023年にNIQはGfKと合併し、比類のないグローバルリーチを持つ2つの業界リーダーを結びつけました。小売りに関する総合的な理解と、極めて包括的な消費者インサイトは、最先端のプラットフォームにを通じた高度な分析により提供されます。NIQは完全なビュー(Full View™)を提供します。

NIQはアドベント・インターナショナルの構成企業であり、100以上の市場で事業を展開し、世界人口の90%以上をカバーしています。詳細についてはNIQ.comを参照してください。

