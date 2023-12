台湾、台南--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 台南市立博物館が12月22日に開館します。国立故宮博物院を知っている、あるいは訪れたことがある人なら、「台南」の名のつくこちらの博物館も必見です。台湾市立博物館は、先史時代から現代に至る貴重な遺物の多様なコレクションを収蔵しています。これらの品々は、オランダ人と現地人の交流を伝え、海賊による中国東南岸地域の支配を描写し、清朝が台湾へと支配圏を拡大した経緯を明らかにし、日本人の台湾上陸がもたらした大きな変化や、その他様々な物語を掘り下げます。この博物館は、多様な手法を用いて遺物にまつわる魅力的な逸話を伝え、この都市の知られざるストーリーを明らかにするでしょう。

Opening its doors on Dec. 22, the Tainan City Museum showcases Taiwan's most comprehensive collection of local artifacts dating back to the times when the island was ruled by the Qing Dynasty, making it a must-visit museum in the country.