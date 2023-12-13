円、１４５円台後半 ロンドン外為
2023年12月13日21時35分
【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１４５円台後半で小動きとなった。正午現在は１４５円５８～６８銭と、前日午後４時比０２銭の円高・ドル安。
円、１４５円台後半 ロンドン外為
2023年12月13日21時35分
【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１４５円台後半で小動きとなった。正午現在は１４５円５８～６８銭と、前日午後４時比０２銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル