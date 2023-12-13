【ジャカルタ＝時事】インドネシア政府は、海外で働くインドネシア人移住労働者（ＰＭＩ）の本国への送付物に課す関税を一定範囲内で免除することを決めた。１１日付で公布、施行した財務相規定（２０２３年第１４１号）で定めた。
インドネシア移民労働者保護庁（ＢＰ２ＭＩ…
海外移住労働者の本国送付物、関税免除 財務相規定―インド…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア政府は、海外で働くインドネシア人移住労働者（ＰＭＩ）の本国への送付物に課す関税を一定範囲内で免除することを決めた。１１日付で公布、施行した財務相規定（２０２３年第１４１号）で定めた。
インドネシア移民労働者保護庁（ＢＰ２ＭＩ…
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