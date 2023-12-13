日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１３日、ＧI３勝のタイトルホルダー（牡５歳、美浦・栗田徹きゅう舎）の引退式を、有馬記念が開催される２４日に中山競馬場で行うと発表した。同馬は有馬記念に出走予定で、競走馬登録抹消後は北海道で種牡馬になるという。２０２２年には天皇賞・春と宝塚記念を制し、同年度のＪＲＡ賞最優秀４歳以上牡馬に選ばれた。