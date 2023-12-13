巨人の大城卓は１億３０００万円 プロ野球・契約更改
2023年12月13日17時10分
【巨人】大城卓は５０００万円増の１億３０００万円で更改した。１３４試合出場、打率２割８分１厘、１６本塁打、５５打点はいずれも自身最多。「大台（突破）はうれしいが、もっとやらないと、という責任感もある」と話した。（金額は推定）
巨人の大城卓は１億３０００万円 プロ野球・契約更改
2023年12月13日17時10分
【巨人】大城卓は５０００万円増の１億３０００万円で更改した。１３４試合出場、打率２割８分１厘、１６本塁打、５５打点はいずれも自身最多。「大台（突破）はうれしいが、もっとやらないと、という責任感もある」と話した。（金額は推定）
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