粕谷照美氏死去（元日本社会党参院議員）
2023年12月13日16時47分
粕谷 照美氏（かすや・てるみ＝元日本社会党参院議員）９日午前１１時４７分、老衰のため新潟市内の介護施設で死去、９９歳。新潟県出身。葬儀は１４日午前９時半から新潟市中央区鳥屋野２の６４３の２のＶＩＰシティホール県庁前で。喪主は長男栄俊（えいしゅん）氏。
日本教職員組合中央執行委員などを経て、７４年の参院選全国区に旧社会党から出馬し、初当選した。当選３回。
粕谷照美氏死去（元日本社会党参院議員）
2023年12月13日16時47分
粕谷 照美氏（かすや・てるみ＝元日本社会党参院議員）９日午前１１時４７分、老衰のため新潟市内の介護施設で死去、９９歳。新潟県出身。葬儀は１４日午前９時半から新潟市中央区鳥屋野２の６４３の２のＶＩＰシティホール県庁前で。喪主は長男栄俊（えいしゅん）氏。
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