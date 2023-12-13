化石燃料から「脱却」 成果文書を採択―ＣＯＰ２８
2023年12月13日16時43分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）は１３日、成果文書を採択した。温室効果ガスを大量排出する石炭や石油などの化石燃料について、２０３０年までを念頭に「公正で秩序ある方法で、脱却に向けた行動を加速させる」との文言を盛り込んだ。
化石燃料から「脱却」 成果文書を採択―ＣＯＰ２８
2023年12月13日16時43分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）は１３日、成果文書を採択した。温室効果ガスを大量排出する石炭や石油などの化石燃料について、２０３０年までを念頭に「公正で秩序ある方法で、脱却に向けた行動を加速させる」との文言を盛り込んだ。
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