八村７得点、渡辺は３得点 ＮＢＡ
2023年12月13日16時01分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２日、敵地でのマーベリックス戦に途中出場し、約２９分プレーして７得点、３リバウンド、２アシストだった。レーカーズは１２５―１２７で競り負けた。
サンズの渡辺雄太は本拠地でのウォリアーズ戦に途中出場し、約２０分のプレーで３得点、１リバウンド、１アシスト。サンズは１１９―１１６で勝った。
八村７得点、渡辺は３得点 ＮＢＡ
2023年12月13日16時01分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２日、敵地でのマーベリックス戦に途中出場し、約２９分プレーして７得点、３リバウンド、２アシストだった。レーカーズは１２５―１２７で競り負けた。
サンズの渡辺雄太は本拠地でのウォリアーズ戦に途中出場し、約２０分のプレーで３得点、１リバウンド、１アシスト。サンズは１１９―１１６で勝った。
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