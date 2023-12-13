マイクロ波化学は１３日、マイクロ波を用いて鉄鉱石を還元するという新たな製鉄手法を試験規模で成功させたと発表した。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を大幅に削減できる。２０２５年までに実用化に向けた実証試験を行う方針だ。