マイクロ波化学、製鉄の新手法に成功 マイクロ波で還元、ＣＯ２大幅削減
2023年12月13日15時37分
マイクロ波化学は１３日、マイクロ波を用いて鉄鉱石を還元するという新たな製鉄手法を試験規模で成功させたと発表した。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を大幅に削減できる。２０２５年までに実用化に向けた実証試験を行う方針だ。
マイクロ波化学、製鉄の新手法に成功 マイクロ波で還元、ＣＯ２…
2023年12月13日15時37分
マイクロ波化学は１３日、マイクロ波を用いて鉄鉱石を還元するという新たな製鉄手法を試験規模で成功させたと発表した。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を大幅に削減できる。２０２５年までに実用化に向けた実証試験を行う方針だ。
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