【バンコク時事】タイで電力や水道事業を展開する上場会社ＷＨＡユーティリティーズ・アンド・パワー（ＷＨＡＵＰ）は１３日、米フォード・モーターのタイ現地法人向け太陽光発電パネルの設置を完了したと発表した。

ＷＨＡＵＰのソムキアット最高経営責任者（ＣＥＯ）による…