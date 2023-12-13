【シンガポール時事】シンガポールのローレンス・ウォン副首相兼財務相は１２日、公式訪問先のブルネイでハサナル・ボルキア国王に謁見（えっけん）した。同副首相と閣僚からなる代表団は、両国の次世代指導者の交流を目的とした「ヤング・リーダーズ・プログラム（ＹＬＰ）」出…
ウォン副首相、ブルネイ国王に謁見 次世代指導者会議で訪問…
【シンガポール時事】シンガポールのローレンス・ウォン副首相兼財務相は１２日、公式訪問先のブルネイでハサナル・ボルキア国王に謁見（えっけん）した。同副首相と閣僚からなる代表団は、両国の次世代指導者の交流を目的とした「ヤング・リーダーズ・プログラム（ＹＬＰ）」出…
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