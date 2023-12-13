８２円高の３万２９２６円３５銭 １３日の平均株価
2023年12月13日15時05分
１３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２９２６円３５銭と前日終値比８２円６５銭高で終わった。出来高は概算で１４億７６００万株。
８２円高の３万２９２６円３５銭 １３日の平均株価
2023年12月13日15時05分
１３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２９２６円３５銭と前日終値比８２円６５銭高で終わった。出来高は概算で１４億７６００万株。
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