改正国立大学法人法が成立 ガバナンス強化で合議体設置義務化
2023年12月13日14時49分
事業規模が特に大きい国立大学法人に運営方針の決定などを担う合議体設置を義務付け、ガバナンス（組織統治）強化を図ることを柱とする改正国立大学法人法が、１３日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。東京工業大と東京医科歯科大が統合し、東京科学大となることも正式決定。一部を除き、来年１０月１日に施行される。
改正国立大学法人法が成立 ガバナンス強化で合議体設置義務化
2023年12月13日14時49分
事業規模が特に大きい国立大学法人に運営方針の決定などを担う合議体設置を義務付け、ガバナンス（組織統治）強化を図ることを柱とする改正国立大学法人法が、１３日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。東京工業大と東京医科歯科大が統合し、東京科学大となることも正式決定。一部を除き、来年１０月１日に施行される。
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