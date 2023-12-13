三井化学、米創薬支援プラットフォーム企業に投資
2023年12月13日14時15分
三井化学は１３日、運用する投資事業有限責任組合を通じ、創薬支援プラットフォームの開発を手掛ける米ザフレンズに投資したと発表した。金額は非開示。将来の成長分野と位置付ける細胞培養分野での事業創出の機会を探る。
三井化学、米創薬支援プラットフォーム企業に投資
2023年12月13日14時15分
三井化学は１３日、運用する投資事業有限責任組合を通じ、創薬支援プラットフォームの開発を手掛ける米ザフレンズに投資したと発表した。金額は非開示。将来の成長分野と位置付ける細胞培養分野での事業創出の機会を探る。
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