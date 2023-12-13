自民国対委員長に浜田氏調整
2023年12月13日13時28分
岸田文雄首相は１３日、自民党国対委員長に浜田靖一前防衛相を充てる方向で調整に入った。
自民国対委員長に浜田氏調整
2023年12月13日13時28分
岸田文雄首相は１３日、自民党国対委員長に浜田靖一前防衛相を充てる方向で調整に入った。
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