１４３円高の３万２９８７円６９銭 １３日午前の平均株価
2023年12月13日11時40分
１３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２９８７円６９銭と前日終値比１４３円９９銭高で終わった。出来高は概算で７億２００万株。
１４３円高の３万２９８７円６９銭 １３日午前の平均株価
2023年12月13日11時40分
１３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２９８７円６９銭と前日終値比１４３円９９銭高で終わった。出来高は概算で７億２００万株。
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