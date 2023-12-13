主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
2023年12月13日09時54分
【イングランド】
▽中山（２部ハダースフィールド） プレストン戦で後半から出場。１―３。（時事）
主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
2023年12月13日09時54分
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