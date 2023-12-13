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立民、内閣不信任案提出へ　午後に否決、臨時国会閉幕

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立民、内閣不信任案提出へ　午後に否決、臨時国会閉幕

2023年12月13日11時10分

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝１３日午前、首相官邸

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝１３日午前、首相官邸

　第２１２臨時国会は１３日午後、閉幕する。立憲民主党は自民党派閥の政治資金パーティー収入裏金化疑惑を踏まえ、岸田内閣不信任決議案を衆院に提出する方向で調整を進めている。日本維新の会や共産党は賛成する方針。午後の衆院本会議で採決され、与党などの反対多数で否決される見通し。
　内閣不信任案への対応について、岸田文雄首相は首相官邸で記者団に「信じるところに従って、粛々と対応する」と語った。
　一方、立民の安住淳国対委員長は国会内で記者団に、裏金化疑惑について「政治とカネ、自民党の派閥政治の根幹が問われている」と指摘。「（岸田政権は）政治的にはずっと前から不信任だ」と批判した。

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