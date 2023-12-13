製造業景況感、３期連続改善 非製造業も改善―１２月日銀短観
2023年12月13日10時40分
日銀が１３日発表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は大企業製造業でプラス１２となり、前回９月調査のプラス９から３ポイント改善した。改善は３四半期連続。大企業非製造業はプラス３０と７期連続で改善した。
ＤＩは、業況が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」を引いて算出する。
製造業景況感、３期連続改善 非製造業も改善―１２月日銀短観
2023年12月13日10時40分
日銀が１３日発表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は大企業製造業でプラス１２となり、前回９月調査のプラス９から３ポイント改善した。改善は３四半期連続。大企業非製造業はプラス３０と７期連続で改善した。
ＤＩは、業況が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」を引いて算出する。
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