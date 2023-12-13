午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時４分、公邸発。

午前８時１１分、東京・内幸町の帝国ホテル着。

午前９時２４分、同ホテル発。同２９分、官邸着。同３０分から同３２分まで、報道各社のインタビュー。