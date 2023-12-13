【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台半ばに上昇した。午後５時現在は１４５円４１～５１銭と、前日同時刻比７３銭の円高・ドル安。