【１面トップ】

〔朝日〕岸田派 数千万円不記載か 東京地検把握 パーティー収入

〔毎日〕裏金「不記載は派閥指示」 安倍派秘書ら 特捜部に証言

〔読売〕４閣僚・５副大臣あす交代 政務官 安倍派一掃は見送り 首相「適切に対応」

〔日経〕政府基金に成果目標 膨張抑制へ義務化 資金投入 最大３年分

〔産経〕安倍派など３ルート捜査 東京地検、二階派も パーティー収入不記載

〔東京〕健康保険証 来秋廃止 マイナ一本化、首相表明 総点検結果公表 誤登録８６９５件 不安ぬぐえず▽取り残される人たちに目を

【他の１面独自記事】

◆デンソー製搭載 追突され死亡 ポンプ不具合 エンスト（朝日）

【共通ニュース】

◆定額減税 ２０００万円で線引き 政府・与党最終調整 富裕層対象外

◆当選無効なら「全報酬返還」 最高裁 元大阪市議に命令

◆「化石燃料廃止」消える ＣＯＰ２８ 成果文書まとまらず 会期延長視野

◆救済法、きょう成立 旧統一教会 参院法務委で可決

◆ハマス戦闘員ら５００人拘束 イスラエル

◆元自衛官３人に有罪 五ノ井さんへの性加害

福島地裁判決▽流れ変えた実名告白「声を上げてほしい」

◆組織委元次長に有罪 東京地裁 五輪談合で初の判決

◆今年の漢字 税（続）