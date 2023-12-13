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１３日の朝刊（都内最終版）☆１

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１３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月13日07時18分

【１面トップ】
〔朝日〕岸田派　数千万円不記載か　東京地検把握　パーティー収入
〔毎日〕裏金「不記載は派閥指示」　安倍派秘書ら　特捜部に証言
〔読売〕４閣僚・５副大臣あす交代　政務官　安倍派一掃は見送り　首相「適切に対応」
〔日経〕政府基金に成果目標　膨張抑制へ義務化　資金投入　最大３年分
〔産経〕安倍派など３ルート捜査　東京地検、二階派も　パーティー収入不記載
〔東京〕健康保険証　来秋廃止　マイナ一本化、首相表明　総点検結果公表　誤登録８６９５件　不安ぬぐえず▽取り残される人たちに目を
【他の１面独自記事】
◆デンソー製搭載　追突され死亡　ポンプ不具合　エンスト（朝日）
【共通ニュース】
◆定額減税　２０００万円で線引き　政府・与党最終調整　富裕層対象外
◆当選無効なら「全報酬返還」　最高裁　元大阪市議に命令
◆「化石燃料廃止」消える　ＣＯＰ２８　成果文書まとまらず　会期延長視野
◆救済法、きょう成立　旧統一教会　参院法務委で可決
◆ハマス戦闘員ら５００人拘束　イスラエル
◆元自衛官３人に有罪　五ノ井さんへの性加害
福島地裁判決▽流れ変えた実名告白「声を上げてほしい」
◆組織委元次長に有罪　東京地裁　五輪談合で初の判決
◆今年の漢字　税（続）

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