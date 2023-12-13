１３日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年12月13日07時18分
【１面トップ】
〔朝日〕岸田派 数千万円不記載か 東京地検把握 パーティー収入
〔毎日〕裏金「不記載は派閥指示」 安倍派秘書ら 特捜部に証言
〔読売〕４閣僚・５副大臣あす交代 政務官 安倍派一掃は見送り 首相「適切に対応」
〔日経〕政府基金に成果目標 膨張抑制へ義務化 資金投入 最大３年分
〔産経〕安倍派など３ルート捜査 東京地検、二階派も パーティー収入不記載
〔東京〕健康保険証 来秋廃止 マイナ一本化、首相表明 総点検結果公表 誤登録８６９５件 不安ぬぐえず▽取り残される人たちに目を
【他の１面独自記事】
◆デンソー製搭載 追突され死亡 ポンプ不具合 エンスト（朝日）
【共通ニュース】
◆定額減税 ２０００万円で線引き 政府・与党最終調整 富裕層対象外
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◆「化石燃料廃止」消える ＣＯＰ２８ 成果文書まとまらず 会期延長視野
◆救済法、きょう成立 旧統一教会 参院法務委で可決
◆ハマス戦闘員ら５００人拘束 イスラエル
◆元自衛官３人に有罪 五ノ井さんへの性加害
福島地裁判決▽流れ変えた実名告白「声を上げてほしい」
◆組織委元次長に有罪 東京地裁 五輪談合で初の判決
◆今年の漢字 税（続）