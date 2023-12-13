【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米利上げの見送りが確実視される中、買い安心感が広がり、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１７３．０１ドル高の３万６５７７．９４ドルと、年初来高値を連日で更新した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１００．９１ポイント高の１万４５３３．４０で引けた。