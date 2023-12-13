ＮＹ株、４日続伸 連日の年初来高値
2023年12月13日07時19分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米利上げの見送りが確実視される中、買い安心感が広がり、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１７３．０１ドル高の３万６５７７．９４ドルと、年初来高値を連日で更新した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１００．９１ポイント高の１万４５３３．４０で引けた。
ＮＹ株、４日続伸 連日の年初来高値
2023年12月13日07時19分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米利上げの見送りが確実視される中、買い安心感が広がり、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１７３．０１ドル高の３万６５７７．９４ドルと、年初来高値を連日で更新した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１００．９１ポイント高の１万４５３３．４０で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル