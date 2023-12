イスタンブール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 国際的メディアが大いに注目した同イベントには、政策立案者、ジャーナリスト、学者、その他様々な分野の専門家が集まりました。10回の公開セッションと8回の円卓会議では、グローバルな協調、リーダーシップ、平和外交、食料安全保障、エネルギー危機、気候変動、移民、イスラム恐怖症、メディアとデジタル化など幅広いトピックを掘り下げました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231212305589/ja/

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan with children at the TRT World Forum 2023 (Photo: Business Wire)