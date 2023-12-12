ＮＹ株、もみ合い
2023年12月12日23時55分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、ほぼ予想通りとなった米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて売り買いが交錯し、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比０．８７ドル安の３万６４０４．０６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８．０９ポイント安の１万４４１４．４０。
ＮＹ株、もみ合い
2023年12月12日23時55分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、ほぼ予想通りとなった米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて売り買いが交錯し、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比０．８７ドル安の３万６４０４．０６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８．０９ポイント安の１万４４１４．４０。
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ウォール・ストリート・ジャーナル